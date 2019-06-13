القضاء الأردني يصدم «الإخوان».. و«حماس» تغذي الفتنة التنظيمية

2019/06/13 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) الجدل حول «أموال وممتلكات الإخوان»، بعد أن أصدرت حكمًا بـ«حل الجمعية»، كونها (بموجب القرار ال...

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