معلومات حول مالكي ناقلتَي «ضحية الطوربيد» في بحر عمان

2019/06/13 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشفت تفاصيل جديدة حول ملكية ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم ببحر عمان، اليوم الخميس، والجهة التي كانتا في طريقهما إليها لتفريغ شحنتهما؛ حيث تبين أنه...

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