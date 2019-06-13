إنفوجراف.. 5 نصائح لتجنب الحوادث والغرق في برك السباحة

2019/06/13 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدَّمت المؤسّسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الخميس، نصائح لتلافي الحوادث والغرق في برك السباحة.

وقالت المؤسّسة (عبر إنفوجراف): يجب مراقبة ال...

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