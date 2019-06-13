2019/06/13 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدَّمت المؤسّسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الخميس، نصائح لتلافي الحوادث والغرق في برك السباحة.
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وقالت المؤسّسة (عبر إنفوجراف): يجب مراقبة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجراف.. 5 نصائح لتجنب الحوادث والغرق في برك السباحة) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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