ايرانيون يحولون وزيراً في حكومتهم الى “مادة دسمة” للسخرية

2019/06/13 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تصريحات وزير الطاقة الإيراني “رضا أَردَكانيان” لوكالة “إيلنا” الإيرانية للأنباء حول ارتفاع استهلاك الطاقة في إيران، والتأكيد على أن سبب تأثير العقوبات الأمريكية على بلاده هو النمط السيء للاستهلاك لدى الشعب، أثارت انتقادات واسعة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران.وأثار الوزير غضبَ الإيرانيين أكثر عندما قارن عدد وجبات الطعام في […]

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