2019/06/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين كانت فرحته عارمة، اجتمع مع أصدقائه، بعد فراق طويل، قضوا سنوات بعيدا عن الزاوية، رجعوا فخورين، كما يعتقدون، شاركوا في تحرير بلاد يغود: يغودا، مولود يشك في كل شيء، لا يثق في أقوالهم، خبر مناورات الشيوخ، القاضي، مسألة الأرض علمته الكثير، فهم باكرا أنه استقلال زائف، ينصت إلى أحاديثهم، لا يثق بها كثيرا، يواجههم : أما مسألة الأرض ؟ والقاضي ؟ يستهزؤ منهم، يقول لهم : هيئوا المناجل، استعدوا لحصد الحرية وال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امال الحسين - مأساة يغود الجزء الثاني الحلقة الأولى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امال الحسين - مأساة يغود الجزء الثاني الحلقة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).