أفنان القاسم - السعودية قلبي!

2019/06/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم قالتْ لي سلمىرملٌ كثيرٌ في بلديوفي بلدي الرملُ ذهبْضحكتْ لي سلمىفقضمَ قلبيكرزَ الهوى ولؤلؤَ العنبْحملتْ لي سلمىقفةَ شمسِ (ي)ونشرتِ الشعاعَ مِنْ نجرانَ إلى حلبْلونتْ لي سلمىقوسَ نجمِ (ي)ونحتتِ النَّشَّابَ في حجرِ رجبْقَبَّلَتْ لي سلمىهدبَ طرفيوصعدتِ الليلَ في مرايا العجبْالشوقُ يا سلمىتفا......

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