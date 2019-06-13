شه مال عادل سليم - بين قيادة شيوعية مترهلة ومتأمرين ...الضربة الغادرة في فرصة السطوع ..!! (2 )

2019/06/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم اعداد البحث / شه مال عادل سليم المحور الثاني : ـ اثبت الواقع بان التسميات ليست مهمة : ـ بعد انتفاضة اذارعام 1991 تدارست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي مستجدات القضية الكوردية عند صياغة مشروعي ( برنامج الحزب ونظامه الداخلي استعداداً للمؤتمر الخامس)(1 ) , وقررت تبني شعار ( تطوير الحكم الذاتي وصولا إلى الفيدرالية , كموقف للحزب , ودعت إلى مناقشة تحويل منظمة إقليم كوردستان , إل......

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