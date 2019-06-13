بعملية نوعية.. الحشد يقتل قياديين بارزين بـداعش في الشرقاط

2019/06/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ نفذت قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى عملية نوعية محكمة تمكنت من خلالها قتل عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الشرقاط.وقال اعلام الحشد في بين، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، إن "العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلال تتبع مصادرنا الخاصة في قضاء الحضر جنوب الموصل حيث اسفرت عن قتل عنصرين بارزين بـ"داعش" في جزيرة الشرقاط وهما الإرهابي (عبد الله محمد ثلج الجبوري) والإرهابي (باسم محمد مديد عبد الله الجبوري)".

وأضاف البيان، أن "الارهابيين كانا بمثابة الساعد الأيمن للإرهابي ابو سليمان العسكري مسؤول منطقة الحضر في ديوان الأمن بقضاء الحضر جنوب الموصل".

واكد البيان على، ان "الإرهابيين كانا يخططان لشن عمليات خطف ضد المواطنين في قضاء الشرقاط".



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