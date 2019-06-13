الين يرتفع مع تضرر المعنويات

2019/06/13 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الين يوم الخميس مع تسبب تبدد الآمال في إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا هذا الشهر في مجموعة العشرين واحتجاجات شعبية كبيرة في هونج كونج في دفع المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

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