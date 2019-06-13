2019/06/13 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانيون كورد يحذرون من "مشكلة مستقبلية كبيرة" حول ملف تصدير النفط من الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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