غدا.. منتخب الناشئين يواجه نظيره العماني وديا تحضيرا لغرب اسيا

2019/06/13 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر منتخبنا للناشئين بكرة القدم معسكره التدريبي في مسقط تحضيرا لبطولة غرب آسيا تحت 15 عاما التي تضيفها مدينة الزرقاء الأردنية للفترة من الأول ولغاية الحادي عشر من شهر تموز المقبل.

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