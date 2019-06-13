رئيس الجمهورية : زيارة قداسة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق تكتسب أهمية تاريخية

2019/06/13 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقائه مع قداسته ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.

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