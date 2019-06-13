إيران: تمكنا من إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط المنكوبتين

2019/06/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت السلطات الإيرانية ، اليوم الخميس ، أنها أنقذت 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين، ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت تتجه من قطر نحو تايوان، والناقلة الثانية كانت ترفع علم باناما وكانت متجهة...

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