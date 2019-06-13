انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج

2019/06/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت مصادر مطلعة أن منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج تعرضت لانفجار كبير بسبب تسرب الغاز.

وقالت المصادر، إن انفجاراً وقع داخل منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.

وفي السياق ذكرت مصادر اعلامية إيرانية...

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