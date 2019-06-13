2019/06/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال رئيس الجمهورية د.برهم صالح اليوم الخميس خلال لقائه بطريرك بابل للكلدان مار لويس روفائيل ساكو إن زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق تكتسب أهمية تاريخية.وأكد بيان للرئاسة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “رئيس الجمهورية رحب بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقائه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يبحث مع القديس ساكو استعدادات استقبال بابا الفاتيكان وكالة خطوة برس.

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