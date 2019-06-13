بصمات إيرانية في هجوم جديد على ناقلتي نفط بخليج عمان

2019/06/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – في تطور خطير يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، تعرضت ناقلتي نفط لأضرار كبيرة جراء حادث

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