2019/06/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يار الله، الخميس، الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه.وقال يار الله “لقد كان الحشد الشعبي خير سند وظهير لقواتنا الأمنية ولقد تحققت على ايديها انتصارات كبيرة على زمر الإرهاب الداعشي، وبهذه المناسبة نهنئ كافة ألوية وتشكيلات الحشد الشعبي البطل، وسيبقى الحشد درعا حصينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب قائد العمليات المشتركة يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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