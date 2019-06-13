البرلمان يُصوت بالإجماع على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية

2019/06/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي, الخميس, على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية في كل عام.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، بالإجماع على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية في كل عام”.وتضمنت صيغة القرار: –توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من

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