2019/06/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى ببغداد تعلن تعرض احد اطبائها لاعتداء مسلح) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى ببغداد تعلن تعرض احد اطبائها لاعتداء مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).