كلكامش برس.. تنشر اسماء المقبولين في تعيينات زراعة كربلاء

2019/06/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الزراعة في محافظة كربلاء اسماء المقبولين في تعييناتها.وذكرت المديرية في بيان ان “اسماءالمقبوليين الاولية من الذين قدموا على تعيينات المديرية بعد مصادقة محافظ كربلاء المقدسة الاسماء :

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