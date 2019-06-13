برشلونة يحدد مبدئيا قائمة المرشحين للرحيل

2019/06/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو برشلونة

التقى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع المدرب إرنستو فالفيردي، لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن بارتوميو يشعر بالقلق إزاء كمية التسريبات التي تتعلق بصفقات برشلونة الجديدة، ما يجعل المفاوضات أكثر صعوبة.

ودفع القلق بارتوميو إلى عقد لقاء مع فالفيردي دون إبلاغ أي شخص آخر في النادي.

وتشير التقارير إلى أن قوانين اللعب النظيف للفيفا، إلى أن برشلونة قادر على إنفاق 100 مليون يورو على التعاقدات هذا الصيف، بالإضافة إلى ما يمكن أن يجلبه من المبيعات.

وهذا ما يجعل برشلونة يدرس بيع بعض نجومه أصحاب القيمة المالية الكبرى، مثل، فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، كما تمت الموافقة بالفعل على رحيل توماس فيرمايلين وبرنس بواتينج وجيلسون موريلو، إلى جانب دينيس سواريز الذي تم إبلاغه بالبحث عن فريق آخر.

وأخبر بارتوميو فالفيردي، أن نيلسون سيميدو، من الممكن أن يبحث عن نادٍ آخر للانضمام إلى صفوفه.

أما بالنسبة للصفقات الجديدة، فقد ذُكر اسم جريزمان، حيث يعتبر فالفيردي من كبار المعجبين بالمهاجم الفرنسي، لكن بارتوميو أشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين لا يفضلون وجوده في الفريق.

يُذكر أن أنباء كثيرة ربطت جريزمان بالانتقال للبارسا، بداية من شهر يوليو المقبل، وهو الموعد الذي سيقل فيه الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

المصدر : كووورة

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