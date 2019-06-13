2019/06/13 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس فرنسا يهنئ نيجيرفان بارزاني لتسنمه رئاسة اقليم كوردستان

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