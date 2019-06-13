2019/06/13 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تمنع أستيراد محصول الفلفل لوفرته محليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تمنع أستيراد محصول الفلفل لوفرته محليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).