2019/06/13 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية على جميع المديريات العامة التابعة لها في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بعدم السماح لأي جهة تكون غير مخولة رسمياً بالتدخل في شؤون سير الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة التي انطلقت يوم الثلاثاء حفاظاً على رصانتها وعدم خلق حالة من التشويش على طلبتنا الأعزاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد توجيهاتها للمديريات العامة بعدم السماح لأي جهة بالتدخل في سير عملية الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد توجيهاتها للمديريات العامة بعدم السماح لأي جهة بالتدخل في سير عملية الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).