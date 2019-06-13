2019/06/13 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زياد_بوزيان ــ هاااي ..
أنت هناك ، نعم أنت ، تعال إلى هنا تعال.ــ نعم ، ماذا تريد؟ــ هل تؤمن بوجود الله ! يعني هل باعتقادك أن الله موجود حقا؟!احتار الولد من غرابة السؤال الملقى عليه من شخص لا يعرفه قائلا في نفسه « ما هذا السؤال؟ ، ثم إنه لم يحيّني ولم يقدم نفسه لي، هل هذا الشخص يمكن أن يكون صحفيا مثلا ، لكن ما هكذا يعمل الصحفيون؟ فماذا سأقول له؟ » صمت الصبي لبرهة ثم رد قائلا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد بوزيان - آخر المرتزقة ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أنت هناك ، نعم أنت ، تعال إلى هنا تعال.ــ نعم ، ماذا تريد؟ــ هل تؤمن بوجود الله ! يعني هل باعتقادك أن الله موجود حقا؟!احتار الولد من غرابة السؤال الملقى عليه من شخص لا يعرفه قائلا في نفسه « ما هذا السؤال؟ ، ثم إنه لم يحيّني ولم يقدم نفسه لي، هل هذا الشخص يمكن أن يكون صحفيا مثلا ، لكن ما هكذا يعمل الصحفيون؟ فماذا سأقول له؟ » صمت الصبي لبرهة ثم رد قائلا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد بوزيان - آخر المرتزقة ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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