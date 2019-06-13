زياد بوزيان - آخر المرتزقة ‏

2019/06/13 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان ــ هاااي ..أنت هناك ، نعم أنت ، تعال إلى هنا تعال.‏ــ نعم ، ماذا تريد؟ــ هل تؤمن بوجود الله ! يعني هل باعتقادك أن الله موجود حقا؟!‏احتار الولد من غرابة السؤال الملقى عليه من شخص لا يعرفه قائلا في نفسه « ما هذا ‏السؤال؟ ، ثم إنه لم يحيّني ولم يقدم نفسه لي، هل هذا الشخص يمكن أن يكون صحفيا ‏مثلا ، لكن ما هكذا يعمل الصحفيون؟ فماذا سأقول له؟ »‏‏ صمت الصبي لبرهة ثم رد قائلا ......

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