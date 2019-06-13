نواب يكسرون النصاب القانوني ويغادرون جلسة التصويت على منصبي امين عام مجلس الوزراء ومدير مكتبه

2019/06/13 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مغادرة جلسة التصويت على منصبي الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتبه المنعقدة اليوم الخميس.

ونقل مصدر برلماني في حديث لـ"سكاي برس" ان عدد كبير من النواب تعمدواكسر النصاب القانوني في المجلس بعد مغادرتهم الجلسة اعتراضاً على الاسمين المقدمين وهم...

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