2019/06/13 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأربعاء، التهنئة للشعب العراقي والمرجعية الدينية بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد، معتبرا يوم الـــ 13 من حزيران عيدا للحشد الشعبي.وقال الفياض في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “المرجعية الدينية هي رائدة كسر التحديات على مر المراحل التي شهدها العراق منذ الاحتلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض يهنئ بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد ويعتبر 13 حزيران عيدا للحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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