اندلاع حريق قرب مكتب وكالة الانباء الفرنسية وسط بغداد

2019/06/13 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقاً إندلع بالقرب من وكالة الانباء الفرنسية "فرانس بريس" في شارع أبي نؤاس وسط العاصمة بغداد".واضاف، انه" لا يعرف الان حجم الخسائر المادية والبشرية في الحادث وننظر تقرير الدفاع المدني".انتهى..م.ر

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