2019/06/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صباح اليوم الخميس في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي المرشد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أجواء مشحونة بالمنطقة.. لقاء غير مسبوق بين المرشد الإيراني ورئيس وزراء اليابان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أجواء مشحونة بالمنطقة.. لقاء غير مسبوق بين المرشد الإيراني ورئيس وزراء اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).