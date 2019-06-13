كاسياس يقرر اعتزال لعب كرة القدم

2019/06/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، قرر اعتزال كرة القدم، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في ايار الماضي.وذكرت صحيفة أو غوغو الرياضية البرتغالية، أن “كاسياس (38 عاماً) المحترف بصفوف بورتو، لن يواصل مسيرته الرياضية، وسيشغل منصباً بالإدارة الفنية لنادي بورتو”.وكان كاسياس تعرض لأزمة […]

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