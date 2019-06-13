العراق يحظر استيراد 15 محصولا زراعيا

2019/06/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة يوم الخميس عن منع استيراد محصول الفلفل لوفرته محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم ان الموافقة حصلت على منع استيراد محصول (الفلفل ) لوفرته محليا ومن ج المنافذ الحدودية واعتبارا من ١٢/ ٦ / ٢٠١٩ .

واكد على منح مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزءا" من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها.

واوضح انه اصبح عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد خمسة عشر محصولاً وهي (الطماطم والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والفلفل والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والرقي والبطيخ والثوم والشجر ) اضافة الى التمور الممنوعة من الاستيراد وحسب قانون الحجر الزراعي المرقم ٧٦ لعام ٢٠١٢ .

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