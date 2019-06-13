تزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الامريكي لـ 6000 عنصر ينتحرون سنويا

2019/06/13 | 13:56

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متابعة :سومر نيوز

كشف تقرير لموقع ( ميدكال اكسبريس) الامريكي المتخصص بالشؤون الطبية عن تزايد حالات الانتحار في صفوف قدا...

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