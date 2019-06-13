2019/06/13 | 13:59

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بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بذكرى مجزرة سبايكر

بسم الله الرحمن الرحيمنستذكر في هذا اليوم الذكرى الاليمة لمجزرة سبايكر المروعة التي راح

ضحيتها اكثر من الف و سبعمائة من شباب العراق الاعزاء بطريقة اقل ما

يقال عنها انها مروعة و بشعة و ابادة جماعية .ان مجزرة قاعدة الشهيد اللواء الطيار ماجد التميمي (

سبايكر سابقا ) لابد ان تكون مدعاة لوحدة العراقيين في مواجهة

المؤامرات و قوى الشر و الارهاب و فلول البعث المجرم الذين يحاولون

النيل من تلاحم العراقيين و ابراز النعرات الطائفية بشتى الطرق .ان العراقيين بوحدتهم و تكاتفهم دحروا داعش و من وقف معه و

سطروا اروع الملاحم في الدفاع عن ارضهم و مقدساتهم و اننا في كل يوم

امام تحديات متنوعة في طريق بناء العراق و ازالة مخلفات داعش .ان شهداء قاعدة سبايكر لابد ان يحظوا بالتكريم اللائق من حيث الاهتمام

باسرهم و توفير السبل اللازمة لهم للعيش الكريم. اننا في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ندعو لجنة حقوق

الانسان واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية لضرورة التعاون

معنا وذلك من اجل تدويل هذه الجريمة وجريمة سجن بادوش وغيرها

كونها جرائم دولية و جرائم ابادة جماعية تقف خلفها دول ومنظمات

ارهابية عالمية. كما وندعو مجلس النواب بالاسراع في ادراج قانون شهداء القاعدة الجوية

ضمن جدول اعمال المجلس لغرض التصويت اذ تم قراءته بشكل كامل وهو في

انتظار التصويت. وفي ذات الوقت نطالب الكتل السياسية ان تبتعد عن المزايدات السياسية

وعدم الاستهانة بحقوق الشهداء والضحايا وان تتعاون جميعها في سبيل

اقرار القوانين واعطاء الحقوق الخاصة بعوائل الشهداء والضحايا كما

وندعو وزارة المالية لتخصيص الاموال اللازمة الى مؤسسة الشهداء لتقوم

بفتح المقابر الجماعية للمغدورين التي اعترف بها المجرمين فضلا عن

شهود العيان الذين اكدوا وجود تلك المقابر وليتم تسليم رفات

الشهداء الى ذويهم وبالسرعة الممكنة. ونسال الله ان يرحم ابناءنا الشهداء ويسكنهم فسيح جناته

انه مجيب الدعاءلجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين13/حزيران/2019

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