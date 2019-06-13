2019/06/13 | 13:59

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الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء حادث الناقلتين المريب

اعربت وزارة الخارجية الايرانية،اليوم الخميس، عن قلقها ازاء الحادث

المريب الذي تعرضت له الناقلتان النفطيتان في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تدوينة على

موقع للتواصل الاجتماعي، ان "طهران تعتبر الحادث يتعارض مع الجهود

الاقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة".وشدد على أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحوار والتعاون

بالمنطقة".ويأتي الحادث الذي تعرضت له الناقلتان النفطيتان في بحرعمان،

بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الاسلامية

الايرانية السيد علي خامنئي صباح اليوم الخميس في طهران.

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