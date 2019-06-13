2019/06/13 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على أحد افراد عصابة وصفته بأنه "مجرم خطير".

وقال إعلام العمليات في بيان تلقت ا{الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية التابعة لقيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد القت القبض على مجرم خطير مطلوب للقضاء بقضية قتل".وأضاف البيان ان "المعتقل هو أحد افراد عصابة خطيرة للقتل والخطف وابتزاز المواطنين ضمن منطقة الجوادين، حيث ضبط بحوزته على مسدس"، موضحا أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".انتهى

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