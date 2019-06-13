2019/06/13 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير النفطي محمد الشطي، أن أي حوادث تؤثر على حركة النقل التجارية من الخليج إلى الخارج ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.وقال الشطي: "إن العامل الرئيسي الذي يؤثر في السوق النفطي ويضغط على الأسعار هو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يؤثر حادث الناقلتين على أسواق النفط؟) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يؤثر حادث الناقلتين على أسواق النفط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).