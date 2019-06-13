2019/06/13 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي السعودي دكتور الإعلام عبد الله العساف أن تكرار استهداف ناقلات النفط يحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تعيث فساداً في المنطقة، دون حساب ووقفة دولية جادة، وهو ما أدى إلى تمادي هذه الميليشيا المدعومة من إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير سياسي: استهداف ناقلات النفط يستدعي قرارات أممية تاريخية ) نشر أولاً على موقع (24.ae) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير سياسي: استهداف ناقلات النفط يستدعي قرارات أممية تاريخية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (24.ae).