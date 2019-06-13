المنافذ الحدودية: إلقاء القبض على مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي

2019/06/13 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة.

وقال بيان صادر عن الهيئة، ان المسافر الإيراني كان بحوزته مادة مخدرة نوع ترياك تزن ثلاثة كيلو غرامات مع حبوب مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ويروم إدخالها إلى العراق، مشيرة الى ان العملية تمت بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات، مؤكدة إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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