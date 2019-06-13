بعد الأزمة الصحية.. المخضرم كاسياس يقرر اعتزال لعب كرة القدم

2019/06/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، قرر اعتزال كرة القدم، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في ايار الماضي.

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