مجلس بغداد يشيد مشروعا قدمه لحفظ الامن

2019/06/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكد عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي ان مشروع كاميرات المراقبة التي من المشاريع الامنية المهمة التي نفذتها محافظة بغداد.واوضح البهادلي في بيان “انه تم نصب ابراج كاميرات المراقبة في جميع مداخل بغداد و ان هذه الكاميرات ذات مواصفات عالمية و لها القدرة على التصوير بالضباب والرؤية الليلية ، مضيفا انها […]

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