التجارة تستورد 52 الف طن من الحنطة الامريكية

2019/06/13 | 14:07

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التجارة تستورد أكثر من 52 الف طن من الحنطة الأمريكية

بغداد -

كلمة

قالت الشركة العامة للنقل

البري التابعة لوزارة النقل العراقية، يوم الخميس، إنها

نقلت أكثر من (52) الف طن من الحنطة

الأمريكية لصالح وزارة التجارة.

وأضافت في منشور لها على "فيسبوك"،

أن "مادة الحنطة المستوردة تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية

لأبناء شعبنا الكريم"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "حيث انطلقت شاحنات اسطول

الشركة الى محافظة البصرة الفيحاء لنقل حمولة الباخرة (OMICRON

NIKOS) التي تحمل (52,500) الف طناً من الحنطة بعد ان رست مؤخراً

على رصيف رقم (3) في ميناء ام قصر الجنوبي".

وأشارت الشركة إلى ان اسطول النقل

البري جاهز دوماً لنقل كل الكميات الواردة وحسب الاماكن المخصصة لها

بدقة وأمان لما يمتلكه من خبرة في مجال النقل.

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