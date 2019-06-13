2019/06/13 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى عدد من النواب، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، بدلاً من آخرين.وقال مصدر لوكالة نون ان يونادم كنا أدى اليمين الدستورية كنائب بدلاً من النائب برهان الدين اسحاق.واضاف ان خالدة خليل رشو هي الاخرى أدت اليمين الدستورية بدلاً من نائب صفوان بشير، كما أدى محمد فرمان شاهر اليمين الدستورية كنائب بدلاً من النائب سهام عباس.يشار الى ان مجلس النواب صوت يوم الخميس على صيغة قرار باعتبار الثالث عشر من حزيران عطلة وطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 نواب يؤدون اليمين الدستورية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 نواب يؤدون اليمين الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).