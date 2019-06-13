منتجي البذور في كربلاء يسوقون 2000 طن من بذور الحنطة

2019/06/13 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء عن تسويق 2000 طن من بذور الحنطة (الرتب العليا) الى شركات انتاج البذور خلال الموسم 2019 من اجل استخدامها كبذور للمزارعين والفلاحين خلال الموسم المقبل.وقال رئيس قسم الانتاج النباتي المهندس سلمان محمد الكعبي لوكالة نون منتجي البذور في محافظة كربلاء سوقوا الى شركات البذور 2000 طن من بذور الحنطة خلال الموسم الحالي.وأوضح الكعبي يطلق اسم منتج البذور على الشركات او المزارعين الذين ينتجون البذور لغرض زراعتها بالموسم اللاحق او لأغراض الحفاظ على الأصناف من التدهور أو للأبحاث.وبين ان البذور تقسم الى الرتب التالية(رتبة الاساس – والمسجلة –ورتبة مصدق 1)، موضحا ان منتج البذور يتم اختياره مسبقا والتعاقد معه من قبل شركات انتاج البذور في العراق وهي (شركة مابين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لانتاج البذور، ومركز تكنلوجيا البذور) حيث تقوم هذه الشركات بمنح منتجي البذور المتعاقدين معها هويات تعريفية، اما الفلاحين الجدد الراغبين بالتعاقد لانتاج البذور فيتم عن طريق لجنة مؤلفة من مدير دائرة فحص وتصديق البذور في المحافظة ورئيس قسم الانتاج النباتي في مديرية الزراعة وممثل عن شركة انتاج البذور حيث يتم زيارة الحقل المزارع الراغب بالتعاقد لغرض التأكد من خلو الحقل من الاصابة الحشرية والأدغال وتوفر مستلزمات الزراعة الاخرة كالمياه وغيرها، حيث يتم زيارة حقول منتجي البذور قبل الزراعة وبعد الزراعة لعدة مرات لمراقبة الحقل واذا وصل الحقل لمرحلة الحصاد وهو مطابق للمواصفات المطلوبة(الصنف – خلوه من النباتات والادغال الغريبة – والامراض) يعطى المزارع بطاقة من قبل مدير دائرة تصديق البذور ويتم فيها تدوين الاتي:(الصنف - الكمية المنتجة – مقبول او مرفوض – نسبة الادغال) حيث يعتمد على هذه البطاقة اما يكون منتجا للبذور او يسوق حصوله كحبوب اذا كانت مرفوضة.واوضح الكعبي كان من المتوقع انتاج 3000 طن بذور الرتب العليا لكن تم تسويق 2000 طن الى شركات البذور ولاسباب عدة منها عدم رغبة للزارع لتسويق حاصله كبذور بسبب بعد المسافة بين المنتج والشركات التي تستلم البذور والتي تقع بالمحافظات الاخرى مما يؤدي الى ارتفاع اجور النقل، ونامل تحل هذه المشكلة من خلال اكمال تنصيب المعمل الخاص بمركز تكنولوجيا البذور في كربلاء لاستلام البذور من المنتجين في الأعوام المقبلة.مشيرا الى ان منتجي البذور لهم مكافأة حيث تبلغ مكافاة رتبة الاساس 30% من سعر الشراء والمسجلة 20% والمصدقة1 تبلغ المكافأة 10% من سعر الشراء.

كربلاء/ باهر غالي

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