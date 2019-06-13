أنباء عن غرق إحداهما بالكامل.. تعرف على الناقلتين المستهدفتين في خليج عمان

2019/06/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد استهدفت ناقلتا نفط صباح اليوم بهجوم في مياه خليج عمان، ولم تتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الذي وصف بالخطير وفي أجواء مشحونة وبالغة الحساسية.

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