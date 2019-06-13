ستراتفور: عوامل قد تدفع أميركا وإيران نحو الحرب

2019/06/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر موقع ستراتفور الاستخباراتي الأميركي من أن ثمة عوامل قد تدفع الولايات المتحدة وإيران نحو الحرب، مع وجود فئة متشددة في كلا الجانبين تطمح إلى المواجهة.

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