القدو: سندعم المرعيد للحفاظ على مصلحة نينوى

2019/06/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- شدد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، اليوم الخميس، على دعم محافظ نينوى منصور المرعيد لاجل مصلحة المحافظة، فيما بين انه لا يمكن تقييم ادائه حاليا بعد عدة اسابيع من تسلمه منصبه.وقال القدو في تصريح لـ/SNG/،”لا اعتقد اننا الان يمكننا ان نقيم الوضع في ادارة نينوى خاصة بعد عدة اسابيع فقط من تسلم ...

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