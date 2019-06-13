الامم المتحدة تستجيب لدعوة صالح وتنقل مقرها الاقليمي الى العراق

2019/06/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن استجابة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لدعوة الرئاسة بنقل مقرها الاقليمي الى بغداد بدلا من عمان.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استجابت لدعوة رئيس الجمهورية د.برهم صالح بنقل مقرها

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