2019/06/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أثارت الفنانة العراقية شذى حسون الجدل بعد أن إعتبرت أن قتل غمار الغانم بيان نجم الدين في الحلقة الأخيرة من مسلسل “خمسة ونص”، هو نهاية عادلة لأن بيان خائنة.وقالت شذى :”‏شكراً لكاتب مسلسل ‎خمسة ونص على النهاية المعقولة لأن هذا جزاء المرأة الخائنة رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شذى حسون تعلق على مسلسل فتتعرض لشتائم وكالة خطوة برس.

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