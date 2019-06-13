رئيس الجمهورية : زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق تكتسب اهمية تاريخية

2019/06/13 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الجمهورية برهم صالح بمبادرة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بزيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقاءه مع البابا ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.واشار رئيس الجمهورية ، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس ، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بحسب […]

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