2019/06/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية ،اليوم الخميس،اعادة إصدار مكملات غذائية وإتلاف فسائل نخيل في جمرك الشحن الجوي ومطار البصرة الدولي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى،ان”جمرك مطار البصرة الدولي قام باتلاف ( ٨ ) فسائل نخيل كونها ممنوعة من الاستيراد حسب قانون الحجر الزراعي رقم ١٧ لسنة ١٩٦٦”.واضاف البيان ان “عملية الأتلاف تمت بحضور مخولين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:إعادة اصدار مكملات غذائية واتلاف فسائل نخيل في مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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